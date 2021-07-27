Утро в Ижевске: олимпийское золото в гимнастике, новый «Макдоналдс» и меньше смертей от онкологии

Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 27 июля. Ожидаются +22°C и небольшой дождь. «Комсомолка» подготовила дайджест новостей, которые вы могли пропустить:

– Антон Синцов из Ижевска занял 11-е место в маунтинбайке на Олимпиаде в Японии

– Гороскоп на 27 июля для ижевчан: Овнам следует хранить спокойствие, а Весов ждут провалы и разочарования

– Мужчина из поселка под Ижевском убил неприятного ему пьяного соседа

– Пьяный водитель мотоцикла «ИЖ» столкнулся с автомобилем в Ижевске

– Первые «школьные» выплаты семьи в Удмуртии получат в середине августа

– На улице Базисной в Ижевске запретят остановку транспорта

– Дуэт детского театра «Радуга» принял участие во всероссийском танцевальном конкурсе

Перейдем к подробным новостям:

ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Российская сборная по спортивной гимнастике (не полностью), Давид Белявский - второй слева. Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/

Спортивный гимнаст, уроженец Воткинска Давид Белявский стал олимпийским чемпионом! Он помог российской команде завоевать золотые медали. Подробнее

В ИЖЕВСКЕ СТРОЯТ НОВЫЙ «МАКДОНАЛДС»

Фото: Ульяна Колмогорова

Жители сообщили о баннере на стене строящегося здания рядом с ТЦ «МАТРИЦА». «Комсомолка» узнала, когда именно стоит ждать появления 4-го «мака» в нашем городе. Подробнее

СОБАКА ИЩЕТ ДОМ

Мишель - полностью черный, а Миша - немного с коричневым. Сейчас хозяев ищет Мишель Фото: Ильяс Бекмансуров

Мы уже рассказывали вам о фотографе Ильясе Бекмансурове – благодаря его фотографиям мир становится немного добрее. На этот раз он снял щенка, который нуждается в доме. Подробнее

В УДМУРТИИ СНИЗИЛАСЬ СМЕРТНОСТЬ ОТ ОНКОЛОГИИ

Фото: pexels.com

Умирать от рака в Удмуртии стали меньше. Насколько – читайте здесь.

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