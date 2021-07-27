На Центральной площади Ижевска разделили потоки вакцинируемых

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С 24 июля разделены потоки вакцинируемых жителей на Центральной площади Ижевска. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, первый компонент можно получить в здании Государственного театра оперы и балета УР, второй – по-прежнему в палатках.

«Получить второй компонент могут те пациенты, которые вакцинировались в пункте на Центральной площади 21 день назад», – сообщает пресс-служба.

Пункт вакцинации на Центральной площади работает ежедневно с 8:00 до 21:00 с перерывом с 15:00 до 15:30.

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