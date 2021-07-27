За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 150 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 27 июля в Удмуртии выявлено 150 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 9 детей до 14 лет и 18 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 8 летальных случаев.

49 человек выздоровели, их выписали.

4 283 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 981– в состоянии средней степени тяжести, 178 – в тяжелом состоянии.

Всего на 27 июля в Удмуртии зарегистрирован 39 431 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 33 368 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 621 смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом, 560 смертей пациентов с признаками коронавируса.

Вакцинированы 280 338 жителей Удмуртии. Из них 198 223 прошли через оба этапа вакцинации.

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