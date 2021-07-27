Детский сад построят в селе Каракулино Удмуртии после прокурорского иска

Фото: Диля Ахмадишина

Проверка показала, что в детских садах села Каракулино Удмуртской Республики превышены нормативы по наполняемости групп. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Данные обстоятельства нарушают права граждан на получение доступного дошкольного образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях», - говорится в сообщении.

Прокурор Каракулинского района подал судебный иск о возложении на местную администрацию обязанности построить новый детский сад.

Данное требование было удовлетворено. Администрация уже провела соответствующие проектно-изыскательные работы, из бюджета Удмуртии выделены необходимые средства. Новый детский садик, который будет вмещать 80 детей , должны достроить до 31 августа этого года.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуроры.

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