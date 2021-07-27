Денис Логинов уходит с поста замглавы администрации Ижевска

Фото: Амир Закиров

Заместитель главы ижевской городской администрации Денис Логинов покинет пост в связи с переходом на другую работу. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант-Удмуртия».

Сам Логинов не стал комментировать изданию эту информацию.

«Этот вопрос еще не решен, он обсуждается. Я продолжаю работать»,— заявил чиновник «Коммерсанту»

Отмечается, что Денис Логинов занимает пост заместителя главы ижевской администрации с февраля 2019 года. До своего назначения он 5 лет работал в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. Также в разное время он занимал посты пресс-секретаря первого президента Удмуртии, заместителя руководителя его администрации и министра по делам молодежи.

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