Юлия Каримова из Ижевска завоевала олимпийскую бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Фото: Олимпийский комитет России

Олимпийская команда России по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с уроженкой Ижевска Юлией Каримовой в составе одержала победу в матче за третье место и завоевала бронзовые медали. Матч против команды из Южной Кореи проходил в стрелковом парке Асака в японской столице.

Вместе с Каримовой за победу в командном миксте боролся Сергей Каменский. Россияне обыграли корейский дуэт Квон Ын Чи / Нам Тэ Юн со счётом 17:9. Ранее Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли 5-е место в квалификации и прекратили выступление.

Напомним, в Токио выступают 4 уроженца нашего региона. Ранее спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не смогла пройти в финал соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров. Велосипедист из Ижевска Антон Синцов занял 11-место в маунтинбайке. Сборная российских спортивных гимнастов с уроженцем Воткинска Давидом Беляевым в составе впервые за 25 лет завоевала золото.

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