Женщина погибла после аварии с лосем под Ижевском

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

26 июля на 35-м километре дороги «Западный обход Ижевска» около села Люкшудья произошло смертельное ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 22:30 31-летний водитель «Калины», ехавший в сторону Можгинского тракта, сбил лося.

В результате аварии 30-летняя пассажирка погибла, а водителя госпитализировали с травмами. Животное также не выжило.

Лось также не выжил после столкновения Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим. В особенности это касается участков, на которых установлены предупреждающие о возможном появлении диких животных дорожные знаки. При появлении животных на проезжей части следует снизить скорость вплоть до полной остановки и включить «аварийку», чтобы привлечь внимание других участников движения.

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