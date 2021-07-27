Насильника из Ижевска с Гомером Симпсоном на футболке нашли в Казани

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

23 июля в Казани задержали насильника с Гомером Симпсоном на футболке, которого ранее объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по УР.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня на улице 10 лет Октября обвиняемый изнасиловал 19-летнюю девушку и скрылся. Вскоре его личность установили – им оказался 33-летний ранее судимый бродяга.

Мужчину заключили под стражу.

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