Рабочие сломали историческую ограду у Национальной библиотеки Ижевска

Фото: «КИК «Антей»: Экскурсии по Ижевску и Удмуртии», vk.com/antey18

Неравнодушные ижевчане пожаловались на снос старинных ограждений у здания Национальной библиотеки. В соцсетях пишут, что рабочие сломали их в ходе работ по благоустройству.

«Под видом ремонта у Национальной библиотеки УР 26 июля случился погром историческои ограды (автор архитектор Б.С.Чичкин, 1958 год). При попытке нами сфотографировать и взять фрагмент ограды для Музея Ижевска к нам подошли «работники». Когда мы объяснили свое намерение, нам предложили лезть в кузов машины и забирать что надо. В это время работник позвонил «инженеру» (своему брату), которыи стал угрожать нам полицией», — сетуют активисты в группе Культурно-исторического клуба «Антей» во «ВКонтакте». Из сообщения следует, что остатки ограды отправили на металлолом.

Фото: «КИК «Антей»: Экскурсии по Ижевску и Удмуртии», vk.com/antey18

Пресс-служба городской администрации сообщила, что 26 июля у здания ижевской «ленинки» демонтировали частично разрушенные чугунные ограждения протяженностью 92 погонных метра. Пресс-служба уверяет, что весь материал отправят на выплавку новых ограждений – они будут идентичны старым. К процессу реставрации будут привлечены профессионалы.

«Подрядчик, выполняющий работы на объекте, проинструктирован о порядке проведения благоустройства в сквере, необходимости сохранения демонтируемых элементов. Контроль за процессом на всех объектах будет усилен со стороны службы технического надзора», — подытожили в администрации.

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