Пышечная открылась в Ижевске на улице Карла Либкнехта

Фото: предоставлено пышечной

С 16 июля в столице Удмуртии по адресу К. Либкнехта, 10 открылась пышечная. Это первое подобное заведение в Ижевске. «Пышечная» предлагает классические пышки, которые готовятся на глазах у покупателя, и кофе либо чай на выбор.

Фото: предоставлено пышечной

«Пышки мы делаем прямо перед покупателем. Они всегда свежие и горячие, с пудрой и различными начинками. С 16 июля мы рады всех приветствовать на официальном открытии нашей пышечной!», - рассказала журналисту «Комсомолки» пекарь.

«Пышечная» работает с 9:00 до 21:00.

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