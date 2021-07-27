Есть вопрос: для чего обложили кирпичом деревья возле нового микрорайона Ижевска?

Фото: Екатерина Щербакова, vk.com/izh_blagoustroystvo

Недавно ижевчане обратили внимание на некоторую особенность благоустройства в районе новостроек по ул. 10 лет Октября: стоящие вдоль дороги деревья огородили кирпичной кладкой. Жители интересуются, с какой целью огородили сосны и не помешает ли это их росту в дальнейшем.

«Мы в установленном порядке получили разрешение на строительство дороги вдоль лесополосы», - прокомментировал «Комсомолке» ситуацию руководитель службы маркетинга компании-застройщика «КОМОС СТРОЙ» Марат Касимов. – «Было принято решение сохранить деревья в откосах. В целях сохранения деревьев проектом предусмотрено создание защитных сооружений - обустройство сухих колодцев вокруг деревьев - данная мера является необходимой для сохранения жизни деревьев, поскольку при засыпке ствола грунтом при поднятии дорожного полотна дерево погибает. По завершении строительства дорожное полотно будет поднято, сформированы откосы дороги в результате чего сухие колодцы не будут видны, но функция сохранения деревьев будет выполнена»

Доктор биологических наук, профессор Института гражданской защиты УдГУ Ирина Бухарина пояснила, что подобные приемы по укреплению растений при разных строительных работах, при нарушениях гидрологического режима, действительно имеют место быть:

«И если идет посадка растений в городских условиях на трансформированных грунтах, там тоже делают такие колодцы, и в эти колодцы идет посадка растений, потому что иначе просто-напросто растения не выживут. Поэтому приемы существуют самые различные» - говорит она. – «Бывает, что человек настолько изменил грунты, изменил структуру почвы, поэтому растения оказываются в такой очень тяжелой ситуации. Тем более, древесные растения садили очень давно, а нынешняя ситуация изменилась. И чтобы растения сохранить, применяются самые разнообразные приемы».

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