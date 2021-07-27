Есть вопрос: куда исчезла вода из фонтана на Центральной площади Ижевска?

Фото: Анастасия Захарова

Жители Ижевска обратили внимание на отсутствие воды в городском фонтане на нижней части Центральной площади.

«Это профилактические работы в «главной луже Ижевска» или что-то другое? Воды нет, дно зеленое, запах ужасный», — спрашивает подписчица официального сообщества «Комсомолки» в социальной сети «ВКонтакте» Анастасия.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что чашу фонтана прочищают, поэтому его осушили.

«Коммунальные службы почистят дно чаши от образовавшегося налёта, мусора, песка и грунта. По окончании работ фонтан будет вновь наполнен водой», - говорится в сообщении в официальной группе Ижевска.

Отдельно отмечается, что круглый фонтан не предназначен для купания. Напомним, ранее глава города Олег Бекмеметьев попросил не превращать его в «в баню и душ».

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