Фото: летучая мышь на окне у жителя Ижевска

Фото: Алексей Анкудинов

Сегодня утром наш читатель Алексей заметил на сетке своего окна необычную гостью – летучую мышь. Видимо, животное решило отоспаться после тяжелой ночи (как известно, летучие мыши – преимущественно ночные животные).

«Проснулся, посмотрел в окно, а она там висит», - пишет Алексей.

Фото: Алексей Анкудинов

Отметим, что при встрече с таким зверьком не стоит хватать его руками, особенно голыми – если, конечно, не хотите быть покусанными. К тому же, летучие мыши могут быть носителями бешенства – в 2015 году мы писали, как бешеное рукокрылое напало на жительницу Удмуртии.

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