Видео: женская сборная Удмуртии по лапте выиграла Чемпионат России

Фото: Сергей Юрин (ВКонтакте)

Женская сборная Удмуртии по русской лапте победила сборную Башкортостана в финале Чемпионата России, который проходил в Москве с 20 по 27 июля.Об этом сообщается в официальной группе Центра спортивной подготовки региона «ВКонтакте».

«География участников Чемпионата охватывала Москву, Республики Марий Эл, Удмуртию, Башкортостан, Краснодарский край, Московскую, Омскую, Томскую, Тюменскую, Ярославскую, Ленинградскую и другие регионы», - говорится в сообщении. Портал «Русская лапта» сообщает о 15 командах-участниках.

Предыдущий Чемпионат России среди проходил в Анапе в сентябре 2020 года, среди женщин на нем победила сборная Московской области.

«Сегодня девушки снова доказали, что они сильнейшие на поле и в упорной борьбе выиграли команду Башкортостана! Результат отличный: 7 игр и 6 побед!», - прокомментировал победу глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин на своей странице «ВКонтакте».

Видео с празднованием чемпионства, выложенное сборницей Натальей Шемякиной в своем инстаграме, вы можете посмотреть ниже

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фото: летучая мышь на окне у жителя Ижевска

Есть вопрос: для чего обложили кирпичом деревья возле нового микрорайона Ижевска?