Тренер бронзовой олимпийской призерки из Ижевска Юлии Каримовой: «За эту медаль пришлось серьезно побороться»

Фото: Олимпийский комитет России, t.me/olympic_russia

27 июля ижевчанка Юлия Каримова завоевала олимпийскую бронзу в командной пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. О том, в каком настроении пребывает Юлия и в каких еще соревнованиях ей предстоит участвовать в ближайшее время, «Комсомолке» рассказал ее тренер Владимир Валерьянович Лукин.

«Я связался с Юлей, настроение у неё хорошее! За эту медаль действительно пришлось побороться», - поделился он.

Владимир Лукин Фото: Сергей Грачев

По словам Владимира Валерьяновича, 31 июля Юлия будет стрелять из малокалиберной винтовки из трех положений: с колена, лежа и стоя.

«Это большое, серьезное упражнение, - отмечает он. – Длиться оно будет почти 3 часа. Требуется сделать 120 выстрелов. 8 лучших попадают в финальную стрельбу – там они осуществят еще почти 50 выстрелов. Это длительная, серьезная работа. Но ведь Юля – действующая чемпионка мира: последний чемпионат мира был в 2018 году, а следующий пройдет в 2022 году».

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