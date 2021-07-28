Заявку на замену лифта до 6 августа могут подать жители 32 домов в Ижевске

Фото: архив КП

В Ижевске до 6 августа 2021 года принимаются заявки на замену лифтов старше 25 лет. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики Александр Евсеев, жильцы многоэтажек из списка Фонда ЖКХ на 2021 год могут собраться и принять решения о замене.

Фото: Александр Евсеев

«Заявку на получение субсидии подают подрядные организации, с которыми заключены договоры на замену лифтового оборудования. От собственников жилья требуется провести собрание, на котором принять решения о замене всех лифтов с истекшим назначенным сроком службы (старше 25 лет), срок замены не позднее 31.12.2021 года, класс энергоэффективности устанавливаемых лифтов не ниже класса «В», - пишет Евсеев.

Список включает в себя 32 дома в Ижевске, 5 домов в Сарапуле и 3 дома в Воткинске. Отдельно отмечается, что заявку могут подать жители только этих многоэтажек.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Какие изменения ждут ижевчан в области ЖКХ и что будет с тарифами на «коммуналку»?

Рапс против меда: почему в Удмуртии массово гибнут пчелы?