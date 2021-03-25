Какие изменения ждут ижевчан в области ЖКХ и что будет с тарифами на «коммуналку»?

Фото: Архив КП

«Марафон ЖКХ» подошел к концу. Больше недели руководители жилищно-коммунальных организаций рассказывали в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (16+) о том, как их предприятия ежедневно делают жизнь горожан комфортной, а также поделились ближайшими планами развития Ижевска. Участие приняли шесть компаний города. Чем занимается каждая из них, расскажет «Комсомолка».

«СОЮЗЛИФТМОНТАЖ»

Фото: «Союзлифтмонтаж»

«Союзлифтмонтаж» работает в Удмуртии более 50 лет. За это время он успел установить почти 6000 пассажирских и грузовых, коттеджных и больничных лифтов, а также множество эскалаторов и траволаторов в торговые центры.

Компания не ограничивает клиентов в выборе новейших подъемников. Любой клиент может заказать лифт из Германии, Италии, Китая и других стран. 10 профессиональных бригад, работающих по Удмуртии, быстро и качественно привезут лифт, установят его и проконсультируют во всех вопросах. Если заказчик хочет дать вторую жизнь старому лифту, специалисты помогут и в этом – заменят ряд деталей, модернизируют подъемник.

Работу «Союзлифтмонтажа» можно увидеть и оценить в Доме дружбы народов, Президентском Дворце, Свято-Михайловском соборе, Государственном цирке и зоопарке Удмуртии, многочисленных жилых многоэтажных домах.

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«ИЖКОМЦЕНТР»

Фото: управляющая компания «Ижкомцентр»

Многопрофильная управляющая компания «Ижкомцентр» успешно работает в столице Удмуртии уже более 30 лет и включает в себя 254 дома и более 55 тысяч зарегистрированных жителей. Ежедневно 400 квалифицированных сотрудников компании предоставляют собственникам многоквартирных домов полный перечень услуг: от уборки в подъезде и во дворе до устранения сложных аварийных ситуаций.

Для эффективного поддержания связи с большим количеством жильцов, компания активно развивается в социальных сетях: ведет группу «ВКонтакте» и страницу в «Инстаграм», где подробно рассказывает о своей работе и объясняет понятным языком новые законы, касающиеся ЖКХ.

Помимо этого, для удобства жителей «Ижкомцентр» вошел в Расчетный информационный центр. Теперь клиенты УК в едином окне могут сделать заявку на специалиста и решить вопросы расчетов платы за коммунальные услуги.

Дома под управлением этой компании участвуют во всех федеральных, региональных и муниципальных программах и конкурсах: «Комфортная городская среда», «Субсидирование лифтов», «Возмещение процентов по кредиту», «Энергоэффективный ремонт». Это не только помогает быстро проводить необходимые работы, но также экономит средства жильцов.

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«ИЖВОДОКАНАЛ»

Фото: Амир Закиров

МУП «Ижводоканал» обеспечивает водой более 600 тысяч горожан. Для этого проложено 726 км канализации и более 1000 км сетей водоснабжения. Однако, есть большая проблема – большинство труб слишком старые, некоторые из них служат еще с ХХ века.

Жители города чаще всего сталкиваются с перебоями водоснабжения зимой: происходят порывы, замерзают колонки. Для устранения этих проблем необходима большая реконструкция сетей, а значит, нужны денежные средства. Сейчас Ижевск – город с одним из самых низких тарифов в ПФО. Чтобы провести все работы и значительно улучшить качество жизни горожан, цены на воду будут постепенно подниматься, а на часть работ компания возьмет кредиты.

Сейчас «Ижводоканал» уже научился быстрее устранять порывы, исключил человеческие ошибки в дозировании реагентов, стал очищать канализационную воду с помощью специальных бактерий, извлекает еще больше мусора из канализаций и построил водопровод в восточной части города.

В 2021 году предприятие подготовило три главных изменения для города: ремонт трубы в Металлурге, отказ от хлора и повторное использование воды. Все это значительно улучшит экологию и позволит поставлять людям качественную воду без перебоев.

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«УДМУРТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Фото: «Удмуртские коммунальные системы»

Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг городов по качеству жизни. По итогам 2020 года Ижевск среди 75 городов занял 15-е место. Особенно хорошие параметры у столицы Удмуртии по критерию «Работа системы ЖКХ» - наш город оказался на 8 месте. А ведь еще пять лет назад в Ижевске вводили режим ЧС из-за порывов на теплосетях. В «Удмуртских коммунальных системах» считают, что такой прогресс произошел благодаря концессии.

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«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»

Фото: Амир Закиров

О том, как будет работать филиал в 2021 году, «Комсомолке» рассказал директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин.

Так, в этом году корректировка платы за отопление пройдет, как в предыдущие годы. В январе и феврале изменился среднемесячный объем на отопление, исходя из данных общедомовых приборов учета за 2020 год, в марте проведут саму корректировку.

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«ГАЗПРОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК»

Фото: Pixabay

Более 5500 заявок поступило в АО «Газпром распределение Ижевск» за прошлый год. Каждая заявка – запрос на подключение к сетям газораспределения. Из всех заявок к загу подключились 4538 объектов капитального строительства.

Подключиться к газу и стать абонентом можно и по льготному тарифу. Если клиент не подходит под эту категорию, стоимость будет рассчитана по индивидуальному проекту или на основании стандартизированных ставок.

Но есть еще один утвержденный способ, как подключить газ в свою квартиру или частный дом со скидкой. Самый популярный способ – оформить коллективную заявку от дома. Также жильцы могут участвовать в проекте «Инициативное бюджетирование», где жильцы дома или улицы оговаривают доли софинансирования с муниципалитетом.

Безопасность превыше всего. Сотрудники компании следят за проведением всех работ в соответствии с нормами и правилами, после проведения сетей газораспределения или подключения абонента к газу подробно рассказывают о правилах эксплуатации и обращения с ним.

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