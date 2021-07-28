15 цистерн с нефтью своровали четверо жителей Удмуртии во время ремонта скважин

Фото: Пресс-служба СУ СКР по УР

Четверо жителей Удмуртии подозреваются в хищении нефти. Трое из них – сотрудники нефтяной компании, еще один – учредитель коммерческой организации, ремонтирующей скважины. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, нефть воровали во время ремонтных работ.

«В рамках расследования уголовного дела произведены осмотры мест происшествия – производственных площадок, обыски по месту жительства подозреваемых, изъяты финансовая документация, представляющая интерес для следствия, 15 цистерн с нефтепродуктами, отобраны пробы нефтепродуктов, допрашиваются свидетели», - сообщает пресс-служба.

Учредителя ремонтной компании задержали. Готовятся обвинительные материалы, решается вопрос о мере пресечения для всех подозреваемых. Устанавливаются обстоятельства преступления и размер причиненного ущерба.

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