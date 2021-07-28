Экс-главу Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба не отпустили на домашний арест

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Экс-министр строительства Удмуртии и бывший гендир ГУ «ТПО ЖКХ» Иван Ястреб, обвиняемый во взяточничестве, останется под стражей. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, у адвоката бывшего чиновника не получилось перевести своего подзащитного на домашний арест – Верховный Суд республики отклонил апелляцию.

«В апелляционной жалобе адвокат просила обжалуемое постановление суда отменить, изменить обвиняемому Ястребу меру пресечения на более мягкую – домашний арест, запрет определенных действий или залог», - сообщает пресс-служба.

Выслушав аргументы защиты и обвинения, суд решил, что смягчение меры пресечения до окончания расследования в случае Ястреба нецелесообразно: есть риск, что бывший чиновник будет оказывать влияние на участников уголовного дела, продолжит преступную деятельность или ударится в бега.

Напомним, Иван Ястреб был заключен под стражу на два месяца в ноябре 2020 года за получение взяток в особо крупном размере. После этого срок ареста несколько раз продлевали. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве, одном факте получении взятки в крупном размере и в двух фактах получении взятки в крупном размере через посредника .

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