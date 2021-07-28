Жительница Ижевска страдает психическим расстройством после гибели выпавшей из окна 7-летней дочки

Фото: Google Maps, пресс-служба СУ СКР по УР

После трагедии с выпавшей из окна 7-го этажа семилетней дочкой, которая произошла в Ижевске 17 июня, ее мать страдает психическим расстройством и не способна осознавать и контролировать свои действия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности женщину ожидает принудительное лечение.

«После случившегося у матери наступило психическое расстройство, которое в настоящее время лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщает пресс-служба. – «Утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера».

Экспертное заключение показало, что в момент трагедии ижевчанка была вменяемой и обнаруживала признаки алкогольной зависимости. Она уснула пьяной и оставила свою 7-летнюю дочь, ее малолетнего брата и сестру без присмотра, не закрыв окно и дверь на балкон.

«Девочка встала ногами на предметы перед окном, и, не удержав равновесие, выпала через окно балкона на землю. В результате получила телесные повреждения характера сочетанной травмы головы, грудной клетки и пояса верхней конечности, позвоночника, живота и забрюшинного пространства, конечностей. От полученной травмы ребенок скончался в тот же день в больнице», - говорится в сообщении.

Прокуратура направит дело в суд для рассмотрения по существу.

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