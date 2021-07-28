В Ижевске в день ВДВ ограничат движение транспорта на центральных улицах

Фото: администрация Ижевска

2 августа в столице Удмуртии торжественно отметят День Воздушно-десантных войск. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в 10:30 по центральным улицам начнет движение колонна ветеранов ВДВ, военнослужащих и военно-патриотических объединений. Они пройдут до Памятника воину-интернационалисту. В связи с этим движение личного и общественного транспорта на данных улицах будет приостановлено.

«Маршрут колонны пройдет по улицам Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинская, Бородина, М. Горького», - сообщает пресс-служба.

Движение колонны будут предварять возложение цветов и минута молчания в честь погибших десантников у монумента Боевой и трудовой славы (митинг начнется в 10:00). В конечной точке маршрута в 11:00 в сквере ДД(Ю)Т также возложат цветы в честь воинов, погибших в Афганистане, Чечне и других конфликтах локального масштаба. Пройдет освящение монумента «Слава ВДВ» (его установили в прошлом году).

Напомним, 23 июля в сквере у Дворца детского (юношеского) творчества торжественно открыли памятник «десантнику №1».

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