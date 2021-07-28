В Ижевске 29 июля закроют движение на участке улицы Красной

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Завтра, 29 июля в столице Удмуртии в связи с заменой труб будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Красной. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», проезд будет закрыт с 12:00 до 18:00

На участке организуют временную схему дорожных знаков.

Когда земляные работы завершатся, на участке уложат щебень. Дорожное полотно полностью восстановят после замены труб на другом участке Красной в районе дома 263 по К. Маркса на следующей неделе.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию.

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