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Недвижимость28 июля 2021 15:28

В Ижевске 29 июля закроют движение на участке улицы Красной

Это связано с заменой трубопровода
Дмитрий Коренев
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Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Завтра, 29 июля в столице Удмуртии в связи с заменой труб будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Красной. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», проезд будет закрыт с 12:00 до 18:00

На участке организуют временную схему дорожных знаков.

Когда земляные работы завершатся, на участке уложат щебень. Дорожное полотно полностью восстановят после замены труб на другом участке Красной в районе дома 263 по К. Маркса на следующей неделе.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию.

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