На перекрестке Воровского – Промышленная в Ижевске появится сквер

Фото: Олег Бекмеметьев
В Ижевске начались работы по благоустройству сквера за Школой искусств № 9 (перекресток улиц Воровского и Промышленная). Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил городской глава Олег Бекмеметьев.
«Подрядчик приступил к разметке территории, завозит стройматериалы. Дорожки, озеленение, освещение, скамейки и урны – все это предусмотрено проектом. Также будет благоустроена детская площадка с прорезиненным покрытием и место для камерных концертов», – пишет мэр.
Также сообщается, что в сквере появится зона для буккроссинга и отдыха за чтением книг.
Отмечено, что три года назад за благоустройство данного сквера проголосовали 15 тысяч ижевчан. Проект планируют реализовать в октябре.
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