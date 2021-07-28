Боксер из Удмуртии Альберт Батыргазиев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Фото: instagram.com/alba_boxing/

Боксер из Удмуртии Альберт Батыргазиев успешно дебютировал на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 57 кг. Единогласным решением судей он победил доминиканца Алекси де ла Круза в матче 1/8 финала.

Сам спортсмен оценил свое выступление как «скомканное»

«Когда я выхожу на ринг, никогда не сомневаюсь в своей победе. Иначе зачем вообще выходить. Что касается конкретно этого поединка, то у меня не получилось реализовать все то, что было задумано. Я старался не принимать на себя удары, потому что даже удар по защите отнимает силы. Поэтому я старался отскакивать и не принимать удары, что у меня и получилось. А остальное не особо получилось реализовать. В общем, этот бой получился скомканным, хотя не могу сказать, что я переживал или горел в связи с дебютом на Олимпиаде. В следующих поединках буду выглядеть в разы лучше», - рассказал он журналистам.

В ¼ финала Альберт встретится с бронзовым призером чемпионата мира-2019, чемпионом Азии-2019, участником Игр-2016 Цэндбаатаром Эрдэнэбатыном из Монголии. Четвертьфинал пройдет вечером 1 августа.

Напомним, в Токио выступают 4 спортсмена из Удмуртии.

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