Гороскоп на 29 июля для ижевчан: у Тельцов получится решить срочные проблемы, а Раки вылезут из тупика

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ОВЕН

С утра у вас будет много забот, уже к обеду вы ощутите усталость. Попробуйте равномерно распределить нагрузку.

ТЕЛЕЦ

Получится эффективно решить срочные дела. Сегодня не стоит играть в долгую, старайтесь не браться за планы, воплощение которых требует времени.

БЛИЗНЕЦЫ

Результат придет не сразу – вы должны помнить об этом, когда беретесь за что-то большое и сложное. В эмоциональном плане день не самый благоприятный.

РАК

У вас получится выбраться из тупика, в котором вы пребываете в последнее время. Не отказывайтесь от помощи родных и близких.

ЛЕВ

Сконцентрируйте все важные дела в первой половине дня. Вечер лучше оставить для отдыха – вы будете малоэффективны.

ДЕВА

Огромное количество мелких ошибок может вывести вас из себя. Выключите внутреннего идеалиста и просто идите дальше. Ничто в этом мире не идеально и не должно быть идеально.

ВЕСЫ

Вас ждет серьезный финансовый успех. В личных отношениях тоже все хорошо (хотя, второе во многом будет последствием первого)

СКОРПИОН

Продумывайте каждый свой шаг. Старайтесь контролировать каждую мелочь. Рисковать сегодня ни в коем случае нельзя.

СТРЕЛЕЦ

Ленивый день. Вам следует встряхнуться и сосредоточиться на работе. Будет непросто, но звезды намекают на положительный результат.

КОЗЕРОГ

Противоречия и споры будут преследовать вас в первую половину дня. Однако вторая половина будет просто великолепной и удачной. Поэтому стоит потерпеть и не наделать ошибок.

ВОДОЛЕЙ

Превосходный день для занятий спортом. На работе возможны проблемы, но вряд ли критичные.

РЫБЫ

Вы можете потеряться в огромном количестве разнообразных событий. Никогда не поздно бросить якорь и перевести дух.

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