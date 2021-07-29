Ижевчанин схватил укравшего у 10-летнего ребенка мобильный телефон грабителя

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34-летний житель Ижевска обратился в полицию с заявлением, что задержал вора, который пытался похитить мобильный телефон у 10-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, ребенок сидел на качелях, когда злоумышленник вырвал у него телефон из рук и попытался скрыться. Очевидец догнал вора и удерживал его до приезда полиции.

«Отделом дознания УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ (Грабеж). До избрания меры пресечения 25-летний ранее судимый подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УМВД России по г. Ижевску. За совершенное преступление законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - говорится в сообщении.

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