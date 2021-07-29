За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 154 человека

Зафиксировано 6 летальных случаев Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 29 июля в Удмуртии выявлено 154 новых случая коронавируса. В числе заболевших 25 детей до 14 лет и 22 человека старше 65 лет. К сожалению, второй день подряд фиксируется 6 смертей.

48 человек выздоровели, их выписали.

4 491 человек находится в удовлетворительном состоянии, 971– в состоянии средней степени тяжести, 179 – в тяжелом состоянии.

Всего на 29 июля в Удмуртии зарегистрировано 39 738 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 33 462 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 1 191 смерть от ковида.

Вакцинированы 293 182 жителя Удмуртии. Из них 203 274 прошли через оба этапа вакцинации.

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