Ограбивших ювелирный магазин жителей Северного Кавказа осудят в Ижевске

Фото: пресс-служба МВД по УР

В Ижевске будут судить троих жителей Северо-Кавказского региона. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, они обвиняются в разбое с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«Всего из магазина было похищено более 1000 наименований ювелирных изделий на общую сумму свыше 16 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 30 млн рублей.

Напомним, 18 апреля подозреваемые вошли в ювелирный магазин на улице Красноармейской в медицинских масках. Пока один избивал охранника, двое других разбили витрины молотком, скидали украшения в хозяйственные сумки, после чего грабители скрылись на автомобиле «ВАЗ», а во дворе пересели на «Газель» и покинули Удмуртию. На дороге в Дзержинске (Нижегородская область) похитителей задержали.

Обвинительное заключение утверждено, грабителям грозит до 15 лет лишения свободы.

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