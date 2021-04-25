Ограбление ювелирного салона на ул. Красноармейской в Ижевске попало на видео

Момент ограбления ювелирки в Ижевске. Скрин с видео t.me/operdrain

Трое ограбили ювелирный салон на ул. Красноармейской на 30 млн рублей в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Громкое ограбление произошло 18 апреля. Подозреваемые вошли в магазин в медицинских масках. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчины заходят в магазин по очереди. Потом один избил охранника магазина. Двое других тем временем разбили витрины молотком и начали скидывать украшения в хозяйственные сумки. Дальше злоумышленники скрылись на автомобиле «ВАЗ».

Злоумышленники тщательно подготовились к преступлению. В одном из дворов Ижевска они пересели с «ВАЗа» в грузовую «Газель». Затем они скрылись из города.

Мужчин удалось задержать благодаря оперативно-следственным действиям. Их обнаружили в Дзержинске. Задержание проходило при силовой поддержке Росгвардии и содействии инспекторов ДПС по Нижегородской области.

Позже пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии сообщила, что все подозреваемые — жители других регионов. Одному из них 39 лет, он из Ингушетии, второму — тоже 39 лет, он живет в Московской области. Третьему подозреваемому 42 года, он из республики Северная Осетия — Алания.

Похищенное имущество изъяли. Ущерб составил 30 млн рублей. Подозреваемые находятся под стражей. При избрании меры пресечения суд учел тяжесть инкриминируемого преступления, характер преступных действий, данные о личностях обвиняемых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный организованной группой»). Им грозит лишение свободы на срок от шести до 12 лет.

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