Отказ кафе обслуживать девочку-инвалида проверит прокуратура Ижевска

Горожане в социальных сетях возмущены поступком заведения Фото: pexels.com

В Ижевске запущена прокурорская проверка жалобы и сообщений в социальных сетях об отказе одного из городских кафе обслуживать девочку-инвалида на коляске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным 23 июля 2021 года девочке инвалиду-колясочнику и ее маме одно из кафе г. Ижевска отказало в посещении», - пишет пресс-служба.

Очевидцы сообщают, что кафе находится на улице 50 лет ВЛКСМ.

Проверка должна установить обстоятельства и причины случившегося, а также исполнение законодательства о социальной защите инвалидов со стороны кафе.

«В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», - обещают в ведомстве.

На этой неделе Владимир Путин подписал Указ, предписывающий кафе, магазинам и поликлиникам обслуживать детей-инвалидов и их сопровождающих вне очереди.

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