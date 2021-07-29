20% находящихся в местах лишения свободы лиц вакцинировались от коронавируса в Удмуртии

Фото: Диля Ахмадишина

УФСИН России по Удмуртии подвела промежуточные итоги внутренней вакцинации от ковида. Пресс-служба ведомства сообщает, что 20% подозреваемых, обвиняемых и осужденных и 29% личного состава получили прививку от коронавируса (один компонент или оба, не уточняется).

«Меры, принятые к сохранению благополучной санитарной обстановки в учреждениях УФСИН, позволили не допустить вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 июля первый компонент вакцины от коронавируса получили 293 182 жителя Удмуртии. Из них 203 274 прошли через оба этапа вакцинации.

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