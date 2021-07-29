Очередной торговый ларек снесли в Ижевске

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В столице Удмуртии снесли очередной ларек, в котором можно было купить алкоголь вне установленного законом времени. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, на здание по адресу переулок Спартаковский, 3 жаловались местные жители. Решение о сносе в мае принял суд.

«По данному торговому объекту были многочисленные жалобы жителей близлежащих домов о незаконной торговле алкоголем», - говорится в сообщении.

Напомним, в середине июня снесли ларек на Фруктовой улице, а в марте убрали ларек на остановке «Рембыттехника» на улице Ленина.

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