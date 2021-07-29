Карта распространения коронавируса на 29 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 29 июля в Удмуртии заболели ковидом 154 человека. Шестеро скончались, 48 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 18 680
Глазов — 1 924
Воткинск — 1 656
Можга — 2 178
Сарапул — 1 472
Завьяловский район — 2 065
Алнашский район — 688
Балезинский район — 733
Вавожский район — 354
Воткинский район — 464
Глазовский район — 406
Граховский район — 237
Дебесский район — 319
Игринский район — 913
Камбарский район — 372
Каракулинский район — 246
Кезский район — 463
Кизнерский район — 394
Киясовский район — 282
Красногорский район — 437
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 441
Сарапульский район — 449
Селтинский район — 308
Сюмсинский район — 445
Увинский район — 1 309
Шарканский район — 643
Юкаменский район — 369
Якшур-Бодьинский район — 521
Ярский район — 313
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