Карта распространения коронавируса на 29 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 29 июля в Удмуртии заболели ковидом 154 человека. Шестеро скончались, 48 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 18 680

Глазов — 1 924

Воткинск — 1 656

Можга — 2 178

Сарапул — 1 472

Завьяловский район — 2 065

Алнашский район — 688

Балезинский район — 733

Вавожский район — 354

Воткинский район — 464

Глазовский район — 406

Граховский район — 237

Дебесский район — 319

Игринский район — 913

Камбарский район — 372

Каракулинский район — 246

Кезский район — 463

Кизнерский район — 394

Киясовский район — 282

Красногорский район — 437

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 441

Сарапульский район — 449

Селтинский район — 308

Сюмсинский район — 445

Увинский район — 1 309

Шарканский район — 643

Юкаменский район — 369

Якшур-Бодьинский район — 521

Ярский район — 313

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