В ДТП на окраине Ижевска погиб таксист

1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 29 июля, в Ижевске произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 14:40 напротив дома №2 на улице Сельской «Фольксваген Поло» с маркировкой одной из служб такси столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан». Водитель «Поло» 1966 года рождения погиб, пассажиров у него не было.

1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Предварительно известно, то «Поло» выехал на встречную полосу без цели обгона. Водитель «Тигуана» ехал со стороны деревни Старое Михайловское, в результате ДТП он получил травмы.

Не месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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