За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 156 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 30 июля в Удмуртии выявлено 156 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 35 детей до 14 лет и 46 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 6 смертей.

48 человек выздоровели, их выписали.

4 572 человека находится в удовлетворительном состоянии, 959 - в состоянии средней степени тяжести, 212 – в тяжелом состоянии.

Всего на 30 июля в Удмуртии зарегистрировано 39 894 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 33 510 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 1 201 смерть от ковида.

Вакцинированы 293 182 жителя Удмуртии. Из них 205 752 прошли через оба этапа вакцинации.

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