Скончался бывший главный федеральный инспектор по Удмуртии Рустам Идрисов

Фото: архив КП

Вчера, 29 июля, скончался бывший ГФИ по Удмуртии, директор Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, доктор юридических наук Рустам Идрисов. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, ему шел 59-й год.

В столице Удмуртии Рустам Фидайович трудился с 2009 про 2011 гг. После этого он занял аналогичную должность в Республике Татарстан.

Свои соболезнования родным и близким Идрисова выразили ветераны Региональной общественной организации органов внутренних дел и внутренних войск по Удмуртии и ветераны территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Удмуртии.

Справка КП

Идрисов Рустам Фидайович родился 10 ноября 1962 года в Ульяновске.

В 1983 - 1987 гг. - оперуполномоченный уголовного розыска Железнодорожного района Ульяновской области.

В 1987 - 1991 гг. - слушатель высшего политического училища им. 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР, г.Санкт-Петербург.

В 1991 - 1993 гг. - начальник отдела ГУВД, г.Санкт-Петербурга.

В 1996 - 1998 гг. - преподаватель, старший преподаватель, доцент Санкт-Петербургского института МВД России.

В 1999 - 2000 гг. - заместитель начальника управления - начальник отдела нормативно-методического обеспечения деятельности госжилинспекций главной государственной жилищной инспекции Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, г.Москва.

В 1995 - 2002 гг. - старший помощник военного прокурора, заместитель военного прокурора военной прокуратуры Нижегородского гарнизона, г. Нижний Новгород.

В 2001 - 2002 гг. - начальник юридического отдела управления структурных преобразований и региональной политики Российского агентства по обычным вооружениям, г.Москва.

В 2003 - 2004 гг. - начальник правового управления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, г.Москва.

В 2004 - 2009 гг. - заместитель директора по науке центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, г.Москва.

В 2009 - 2011 г. - главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

В 2011 – 2013 гг. - главный федеральный инспектор по Республике Татарстан.

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