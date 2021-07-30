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Происшествия30 июля 2021 12:57

Мотоциклист получил травмы после опрокидывания в одном из дворов Ижевска

И отказался проходить медосвидетельствование
Дмитрий Коренев
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Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

29 июля в Ижевске произошло ДТП с пострадавших мотоциклистом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 4:30 во дворе №170 на улице Ленина опрокинулся 33-летний водитель мотоцикла «Enduro».

Мотоциклист получил травмы. Сообщается, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел прав. От медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения он отказался.

«В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ, мотоцикл помещен на специализированную стоянку, проводится расследование» - сообщает пресс-служба.

Госавтоинспекция напоминает, что за отказ от медицинского освидетельствования, равно как и за езду в нетрезвом виде, нарушителю грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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