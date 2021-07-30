Двое жителей Ижевска потеряли деньги при покупке мобильного телефона в интернете

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Двое ижевчан стали жертвами мошенничества, пытаясь купить мобильный телефон в интернете с 75%-й скидкой. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, 54-летнему мужчине и 51-летней женщине в мессенджер пришло сообщение со ссылкой на «официальный» сайт одной из служб доставки с упоминанием скидок.

«Контакт был оформлен в стиле одного из известных сайтов доставки, а в содержании сообщения имелась информация о скидках со ссылкой на сайт», - сообщает ведомство.

После перехода по ссылке ижевчане оказывались на сайте, «визуально похожем на официальный сайт доставки». Там им на глаза попалась реклама мобильного телефона, который якобы можно было купить со скидкой в 75% всего за 3022 рубля. Мимо такой выгоды граждане пройти не смогли.

После оформления заказа и его оплаты банковской картой у ижевчан списалась указанная сумма. Только после этого они стали подозревать, что стали жертвами мошенничества, в чем и убедились, проверив адресную строку сайта: адрес странички расходился с адресом официального портала доставки.

После обращения в полицию по заявлению женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По заявлению мужчины проводят доследственную проверку.

«УМВД России по г. Ижевску напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными при выборе интернет-ресурсов. Предотвратить хищение денежных средств с банковского счета – в ваших силах. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам для оплаты товаров или услуг. Злоумышленники используют сайты, изначально созданные для реализации преступного умысла. Программа считывает необходимые реквизиты банковского счета потерпевшего, после чего происходит перевод денежных средств без участия владельца на иные банковские счета/электронные кошельки. Для предотвращения несанкционированного списания денежных средств откажитесь от использования ссылок», - говорится в сообщении.

Если вы все же попали в подобную ситуацию, обращайтесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или приходите в ближайший отдел.

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