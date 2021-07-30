44 новых санитарных «Соболя» поступило в Удмуртию

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В Удмуртию поступило 44 новых санитарных автомобиля марки «Соболь». Как сообщает на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, их отправят в 21 больницу.

11 машин отправятся в Глазов, по 5 – в Завьяловский и Можгинский районы, по 2 – в районные больницы Кеза, Красногорского, Малой Пурги, Увы и Шаркана. Алнаши, Балезино, Вавож, Грахово, Дебесы, Игра, Камбарка, Каракулино, Сарапул, Селты, Сюмси, Юкаменское и Яр получат по одному «Соболю».

«Новые машины поступили в республику в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ее основная цель – доступная и качественная медицинская помощь на селе и в малых городах», - пишет глава республики и добавляет, что до конца года регион ожидает еще 12 автомобилей.

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