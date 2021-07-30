Карта распространения коронавируса на 30 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pexels.com
На утро 30 июля в Удмуртии заболели ковидом 156 человек. Шестеро скончались, 48 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 18 764
Глазов — 1 929
Воткинск — 1 664
Можга — 2 197
Сарапул — 1 473
Завьяловский район — 2 065
Алнашский район — 688
Балезинский район — 739
Вавожский район — 354
Воткинский район — 464
Глазовский район — 406
Граховский район — 237
Дебесский район — 319
Игринский район — 914
Камбарский район — 372
Каракулинский район — 252
Кезский район — 463
Кизнерский район — 398
Киясовский район — 284
Красногорский район — 437
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 443
Сарапульский район — 449
Селтинский район — 311
Сюмсинский район — 447
Увинский район — 1 318
Шарканский район — 645
Юкаменский район — 371
Якшур-Бодьинский район — 521
Ярский район — 313
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