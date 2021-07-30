Карта распространения коронавируса на 30 июля: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pexels.com

На утро 30 июля в Удмуртии заболели ковидом 156 человек. Шестеро скончались, 48 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 18 764

Глазов — 1 929

Воткинск — 1 664

Можга — 2 197

Сарапул — 1 473

Завьяловский район — 2 065

Алнашский район — 688

Балезинский район — 739

Вавожский район — 354

Воткинский район — 464

Глазовский район — 406

Граховский район — 237

Дебесский район — 319

Игринский район — 914

Камбарский район — 372

Каракулинский район — 252

Кезский район — 463

Кизнерский район — 398

Киясовский район — 284

Красногорский район — 437

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 443

Сарапульский район — 449

Селтинский район — 311

Сюмсинский район — 447

Увинский район — 1 318

Шарканский район — 645

Юкаменский район — 371

Якшур-Бодьинский район — 521

Ярский район — 313

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