Видео: драка водителей на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: Дмитрий (опубликовано Данилом Гладыревым), vk.com/izhevskgdegaistoyat

29 июля в столице Удмуртии водитель BMW устроил разборки на кулаках прямо на пешеходном переходе у трамвайной остановки «Подшипниковый завод».

Судя по записи с видеорегистратора, опубликованной в группе «ИГГС» во «ВКонтакте», около 16:40 водитель BMW прямо на переходе подрезал Opel при повороте с Удмуртской в сторону Авангардной. После этого мужчина в красных кроссовках вышел из авто, что-то сказал и ударил водителя Opel, который из машины не выходил. Тот пытался ответить, но вызвал еще больший гнев парня в красных кроссовках и получил от него еще несколько ударов.

После инцидента машины разъехались. Об их дальнейшей судьбе можно только гадать. Ижевчане в комментариях к видеозаписи осуждают такое поведение водителя BMW – некоторые даже предлагают написать заявление в полицию.

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