За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 172 человека

Фото: pexels.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 2 августа в Удмуртии выявлено 172 новых случая коронавируса. В числе заболевших 17 детей до 14 лет и 26 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 8 смертей.

50 человек выздоровели, их выписали.

4718 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1077 – в состоянии средней степени тяжести, 219 – в тяжелом состоянии.

Всего на 2 августа в Удмуртии зарегистрировано 40 339 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 33 659 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1226 смертей от ковида.

Вакцинированы 300 213 жителей Удмуртии. Из них 210 636 прошли через оба этапа вакцинации.

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