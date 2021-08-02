Три ребенка погибло на воде в Удмуртии с начала 2021 года

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С начала 2021 года в Удмуртии произошло 15 происшествий на воде. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска в группе «ВКонтакте».

Погибло 14 человек, из них три ребенка. Мы рассказывали о двух братьях, утонувших в деревне Мещеряки, и о матери с дочкой, которые погибли на воде в Сарапуле.

Администрация Ижевска напоминает, что в столице Удмуртии приспособлен для отдыха только один пляж – городской.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о самых распространенных причинах утопления и делилась советами, что делать в критической ситуации на водоеме.

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