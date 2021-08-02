Последние новости Ижевска на 2 августа 2021 года: последствия ливня и «бронза» спортсменки из Удмуртии

Рассказываем последние новости Ижевска
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 2 августа. На улице обещают жару — до +30 градусов. Начните свой день с кофе и с утреннего обзора новостей от «Комсомолки».
— Скончался бывший главный федеральный инспектор по Удмуртии Рустам Идрисов
— В Удмуртии сняли запрет на посещение лесов
— Видео: драка водителей на пешеходном переходе в Ижевске
— 44 новых санитарных «Соболя» поступило в Удмуртию
— Организованную группу мошенников в сфере страхования осудят в Ижевске
— Около 100 «плавающих» люков установят в Ижевске до конца 2021 года
— Мужчину, подозреваемого в изнасиловании 26-летней девушки задержали в Удмуртии
— Два автомобиля столкнулись в центре Ижевска
Перейдем к подробным новостям:
ЗАТОПЛЕННАЯ КРЫША И РЕКИ НА УЛИЦАХ: ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ В ИЖЕВСКЕ
На пляже после дождя остались следы от рек. Фото: Анастасия Михайлова
Выходные запомнились сильными дождями. В ручьях на улицах можно было купаться, а где-то затопило крышу. Собрали самые яркие фтографии (Подробности).
СПОРТСМЕНКА ИЗ УДМУРТИИ ЮЛИЯ КАРИМОВА ПОЛУЧИЛА «БРОНЗУ» ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ НА ОЛИМПИАДЕ
Стрелок из Ижевска Юлия Каримова – бронзовый призер Олимпиады-2020 Фото: olympic.ru
И вновь гордимся нашими! Наша землячка Юлия Каримова завоевала третье место. (Подробности).
ФОТОФАКТ: ЕКАТЕРИНА СКУЛКИНА ИЗ COMEDY WOMAN ПРОВЕЛА СВАДЬБУ В ИЖЕВСКЕ
Фото: instagram.com/itabriz
Звезда Comedy Woman стала ведущей свадьбы в Ижевске. Такое в нашем городе случается не каждый день! (Подробности).
УХОДИТ ЭПОХА: ПОЧЕМУ ИЗ ДВОРОВ ИЖЕВСКА СТАЛИ ИСЧЕЗАТЬ ПОКРЫШКИ И ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ?
Покрышки выделяют вредные вещества
Фото: Архив КП
Практически в каждом дворе есть украшения из покрышек. Однако сейчас они оказались вне закона. Чем они опасны и как их безопасно утилизировать, разбиралась «Комсомолка» (Подробности).
«МЕЧТАЛ О ТАКОЙ ЖЕНЕ»: ИСПАНЕЦ В ИЖЕВСКЕ ВЛЮБИЛСЯ В ИЖЕВЧАНКУ ИЗ-ЗА СХОДСТВА С ГЕРОИНЕЙ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ»
Ария и Моретти. Фото: личный архив
Благодаря имени можно найти свою судьбу. В этом на своем опыте убедилась ижевчанка Ария, в которую влюбился испанец. Он увлекался сериалом «Игра престолов» и, встретив в реальной жизни девушку с именем героини сериала, понял: это судьба (Подробности).