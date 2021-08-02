6-летнюю девочку сбили в Ижевске

Фото: Ильяс Бекмансуров

Накануне, 1 августа 2021 года, напротив дома № 54 на улице Молодежной в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 12 часов 29-летний водитель Kia Rio (Киа Рио) сбил 6-летнюю девочку на выезде из двора.

В результате аварии девочка получила телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости пропускать пешеходов и велосипедистов при въезде с главной дороги на прилегающую территорию и выезде с дворовой территории на проезжую часть при пересечении линии тротуара и велодорожки. Наличие или отсутствие знака «Пешеходный переход» в данном случае значения не имеет.

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