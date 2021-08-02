Машину арестовали, а с карты списывают деньги: девушка из Удмуртии три года расплачивается за долги двойника

Ирина Лебедева живет в Санкт-Петербурге, но расплачивается за долги полной тезки из родного региона. Фото: предоставлено героиней

Вот уже три года Ирина Лебедева ведет переписку с судьями и приставами. У девушки арестовали машину и списывают деньги за долги, хотя она исправно платит по всем счетам. Виной всему — недобросовестная тезка. На всю Удмуртию есть всего четыре женщины, у которых совпадает фамилия, имя и отчество с женщиной. Но расплачиваться за чужие долги приходится именно Ирине. «Комсомолка» расскажет подробности.

ПЕРЕПУТАЛИ С ДВОЙНИКОМ

«Долг за жилищно-коммунальные услуги — 3869 рублей», — такое сообщение увидела Ирина Лебедева в 2019 году, когда по своим делам зашла на «Госуслуги». Девушка сначала опешила: какие долги? Ведь Ирина исправно платит по всем счетам, вносит деньги за ипотеку. Да и адрес, по которому она якобы задолжала, к ней никакого отношения не имеет: он находится в родной Удмуртии, а сама Ирина уже давно живет в Санкт-Петербурге.

«Вроде три тысячи — это мелочи. Но, во-первых, и эти деньги были для меня не лишними. А во-вторых, с долгами нельзя поехать за границу», — делится Ирина.

Девушка подумала, что произошла досадная ошибка и позвонила в Первомайский районный суд, к судебным приставам, в МФЦ. Там она и узнала, что долг действительно есть. Но не у нее, а у ее полной тезки, которая живет в Удмуртии. Всего в регионе четыре человека, чьи данные полностью совпадают с данными Ирины. Но не повезло почему-то именно нашей героине.

Что это за женщина, Ирина выяснять не стала - зачем? Возможно, это пьющая женщина без постоянной работы с детьми. А может, женщина со своей квартирой и машиной, которая почему-то не хочет платить за «коммуналку». В любом случае, из-за нее страдает невиновный человек. Так что Ирина решила, что главное — разобраться с проблемой и спокойно жить.

СНИМАЮТ И ВОЗВРАЩАЮТ

Казалось бы, жизнь наладилась: Ирина выяснила причину ошибки и объяснила приставам ситуацию.

«Я им предъявила бумагу, что у меня нет собственности в Удмуртской республике, что я никогда не проживала по этому адресу, что я живу в другом городе. У них уже все досье на меня собрано», — говорит Ирина.

Но почему-то история на этом не закончилась. Каждый месяц со счета Ирины списывали деньги. Приходилось снова созваниваться с приставами, доказывать, что долг не ее. Деньги возвращали, но для этого постоянно приходилось за них бороться. А один раз списанные по ошибке средства вообще не стали отдавать: мол, сама виновата, что не получила письмо по месту прописки.

«Они мне спокойно жить не дают. Я ипотеку плачу. У меня дети, которых тоже нужно воспитывать. То есть никак не могу отказаться от карты, данные которой у них есть. А если откажусь, то они другой счет заблокируют. Ладно муж есть», — делится своими проблемами Ирина.

Дальше — больше. В этом году у Ирины в очередной раз списали деньги с карты. Она вновь позвонила приставам, а те будничным тоном пояснили, что с нее сняли пять тысяч, и еще машину арестовали.

«Я могу на ней ездить, но на ней стоит какой-то запрет. Наверное, я ее продать не могу. Приставы вновь попросили документы и документы на машину, но я уже не хочу ничего отправлять. Не знаю, к чему это приведет», — злится Ирина.

ВИНОЙ - ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНЕ?

Как ни странно, Ирина не единственная, кто расплачивается за долги тезки. До марта 2020 года подобные истории были не редкостью. Об этом на радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказали представители управления федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Раньше приставы получали для взыскания только фамилию, имя и отчества должника. Но с 2020 года ситуация стала немного лучше: требуется еще и идентификационный номер, который помогает отличить двойников. Например, паспорт, СНИЛС или ИНН.

Но в новом законе есть пробелы, и попасть в такую ситуацию все еще рискует каждый. Пока идентификационные номера не учитывают, когда взимают долги за «коммуналку». Именно за нее задолжал двойник Ирины.

Проблему должны решить в начале 2022 года. С этого момента требовать номера ИНН, СНИЛС или паспорта у задолжавшего начнут по всем категориям задолженности. Но до тех пор двойники должников остаются один на один со своей проблемой. И для возврата своих честно заработанных денег нужно будет по снова и снова проходить все круги ада, как это делает сейчас наша героиня. Вся надежда — на вступление в силу новых правил в 2022 году.

В истории Ирины Лебедевой приставы пообещали разобраться индивидуально.

«Мы запишем данные героини, со своей стороны, конечно, разберемся. В любом случае с ней свяжемся, и если есть вопросы, которые необходимо уладить, я думаю, мы их решим», — заявила в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» Эльвира Приходько, начальник отдела организационно-контрольной работы документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций УФССП по Удмуртии.

Вот только спустя две недели после эфира с Ириной так никто и не связался.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ритуальное убийство и «стрелка» лучших друзей: какие дела расследуют следователи в Ижевске

«Победу будем выгрызать!»: как спортсмены из Удмуртии готовятся к Олимпиаде в Токио

Ижевчанка с алопецией попала на страницы европейского модного журнала