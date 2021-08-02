В Ижевск доставили частицу мощей Серафима Саровского

Фото: Ижевская епархия

В Михайловский кафедральный собор столицы Удмуртии доставили частичку мощей православного святого Серафима Саровского. Как сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии, это произошло накануне празднования 30-летия со дня их второго обретения 1 августа.

«Частица мощей будет хранится в алтаре собора и выноситься в дни памяти святого, а также при совершении индивидуальных молебнов по требованию прихожан», - говорится в сообщении.

В проповеди, приуроченной к празднику, Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин напомнил прихожанам непростую историю обретения мощей. Первое обретение состоялось в 1903 году, однако в 1920-х годах в связи с историко-политическими изменениями в стране мощи были изъяты и хранились сначала в московском музее, потом в запасниках Музея истории религии и атеизма, в который был превращен Казанский собор Северной столицы после революции. Повторное обретение мощей состоялось на излете советской власти в 1991 году.

«По словам владыки, во время Великой Отечественной войны Музея истории религии и атеизма был эвакуирован в Сарапул и скорее всего, в этот период там находились мощи преподобного Серафима.», - сообщает пресс-служба.

СПРАВКА КП:

Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин) родился 19 июля 1754 года в Курске в семье богатого купца, который рано умер. Воспитанием сына занималась мать Агафия.

Согласно православной традиции, еще в детстве с ним стали происходить чудеса, а после принятия монашеского сана он и сам начал являть их миру. Серафим мог три года молиться на камне и почти не вкушать пищи, или кормить с руки диких животных, стекавшихся к нему со всего леса.

Преподобный Серафим оставил после себя знаменитые поучения о благодати, согласно которым основная цель христианства – не предписывать человеку, как жить правильно, а изменить его внутреннюю природу.

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