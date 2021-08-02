Тренер олимпийской призерки из Ижевска Юлии Каримовой: «Очень горжусь ее успехами»

Фото: REUTERS

31 июля в олимпийском финале соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений спортсменка из Ижевска Юлия Каримова завоевала бронзовую медаль, которая стала для нее второй на Олимпиаде в Токио. «Комсомолка» взяла комментарий у тренера Юлии Владимира Лукина.

Владимир Лукин Фото: Сергей Грачев

«Жестче стало, нагрузка большая, но я очень горжусь ее успехами – моя работа здесь тоже есть», – отмечает Владимир Валерьянович.

Напомним, 27 июля Каримова и ее напарник Сергей Каменский заняли третье место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров (микст). А 31 июля спортсменка принесла России бронзу в стрельбе из 3 положений с 50 метров.

Стрельбой Юлия начала заниматься с 13 лет. В 2018 году она победила на чемпионате мира, тем самым квалифицировавшись на Олимпийские игры в Токио.

Напомним, в столице Японии выступают 4 спортсмена из Удмуртии.

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