Более 85% ковид-коек в Ижевске заняты пациентами

Фото: пресс-служба Минздрава УР

Минздрав Удмуртии отчитался о состоянии ковидного коечного фонда в регионе. Согласно сообщению, количество коек увеличили до 2091 штуки, из них занято 1791(85,6%), свободно 300 (14,4%).

«В Удмуртской Республике в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией принято решение об увеличении коечного фонда, занятого под лечение пациентов COVID-19 и подозрением на него. По данным на 2 августа, полностью как ковид-центры работают 4 медицинские организации: ГКБ № 6 (900 коек), ГКБ № 2 (202 койки), Республиканская клиническая инфекционная больница (338 коек) и Завьяловская районная больница (152 койки)», - пишет пресс-служба.

180 дополнительных коек открыли в Можгинской районной больнице, 100 – в Воткинской городской, по 80 – в Сарапульской городской и Глазовской межрайонной больницах. В ижевском роддоме №5 открыли 55 коек, в РДКБ – 4 койки.

«На территории Удмуртии сохраняется достаточно напряженная ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. К сожалению, помимо того, что болеет пожилое население, стала регистрироваться заболеваемость и смертность среди молодого населения 30-60 лет. Причем эти пациенты болеют достаточно тяжело. И если в первые волны попадание их в реанимацию было очень редким, то сейчас мы видим омоложение контингента реанимаций. Многие пациенты уже на 5-6 день с начала заболевания поступают в крайне тяжелом состоянии», - цитирует пресс-служба главного внештатного инфекциониста Минздрава республики Марину Петренко.

При этом, врачи утверждают, что 97% попавших в стационар клиентов не были привиты. Судя по заявлению Петренко, хотя вакцинация и не предотвращает болезнь в 5-10% случаев, но вакцина сильно влияет на тяжесть ее протекания – у привитых не бывает осложнений и летальных исходов. У нас в больнице не было ни одного пациента с полным курсом вакцинации, летальных случаев тоже не было», - сказала она представителям пресс-службы Минздрава..

По состоянию на утро 2 августа оба компонента антикоронавирусной вакцины получили 210 636 жителей региона из запланированных 693 тысяч. https://www.izh.kp.ru/online/news/4385230/

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