За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 175 человек

К сожалению, 8 летальных случаев Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 3 августа в Удмуртии выявлено 175 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 27 детей до 14 лет и 33 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 8 смертей.

51 человек выздоровел, их выписали.

4 850 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 135 - в состоянии средней степени тяжести, 205 – в тяжелом состоянии.

Всего на 3 августа в Удмуртии зарегистрировано 40 574 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 33 710 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 234 смерти.

Вакцинированы 303 635 жителей Удмуртии. Из них 214 978 прошли через оба этапа вакцинации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жительницу Ижевска подозревают в подделке результатов анализов на коронавирус

Последние новости Ижевска на 3 августа 2021 года: пожар в одной из школ Ижевска и фиктивная прописка иностранцев в квартире